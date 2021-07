Gubbio, via al ritiro di Roccaporena. Presi Redolfi e D’Angelo, in prova Di Muni e Settimi

GUBBIO – Parte ufficialmente la stagione del Gubbio. I rossoblù di Torrente si sono radunati al Barbetti per poi partire alla volta di Roccaporena, dove si tratterranno in ritiro per due settimane e già domenica scenderanno in campo a Cascia contro la Salernitana.

Due gli arrivi dell’ultim’ora. Il primo è l’attaccante Felice D’Amico, classe 2000, arrivato in prestito dalla Sampdoria. D’Amico cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Palermo è passato successivamente a vestire a livello giovanile le maglie di Inter, Chievo (con esordio in serie e Sampdoria (con esordio in serie A). Nell’ultima stagione oltre alle 2 presenze in B con il Chievo ci sono da registrare anche 15 presenze e 3 reti in C con la Pro Sesto. L’altro è Alex Redolfi, difensore classe 1994, che arriva a titolo definitivo da svincolato. Redolfi cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Atalanta ha successivamente vestito le maglie di Como, Pontedera, Pro Vercelli, Olhanense, Cremonese, Juve Stabia, Reggina e Vibonese, società con la quale ha disputato le ultime due stagioni vestendo nell’ultima annata anche la fascia di capitano.

In prova. In ritiro, insieme ad alcuni giovani della Berretti partiranno anche due giocatori in prova. Si tratta del difensore perugino Riccardo Di Muni, classe 2001, padre italiano e mamma polacca, due stagioni fa al Pisa e del centrocampista Tommaso Settimi, classe 2000, nato ad Assisi e lo scorso anno al Perugia.

PORTIERI: Cucchietti, Elisi, Ghidotti

DIFENSORI: Aurelio, Bontempi, Formiconi, Migliorelli, Redolfi, Signorini, Tortoioli, Di Muni (in prova)

CENTROCAMPISTI: Bocci, D’Angelo, Cittadino, Malaccari, Oukhadda, Sainz Maza, Settimi (in prova)

ATTACCANTI: Arena, D’Amico, Fedato, Nacciariti, Paciotti, Spalluto