Gubbio, via al ritiro coi nuovi arrivi Formiconi e Ferrini, resta Gomez

ROCCAPORENA – Scatta ufficialmente il ritiro del Gubbio. Sono 15 i giocatori convocati da Vincenzo Torrente e dal suo staff tecnico. Fra loro 7 ragazzi della Berretti, un solo portiere (il giovane Elisei), il riconfermato Juan Ignacio Gomez Taleb, che ha sottoscritto un nuovo contratto per un anno e due nomi nuovi.

La società ha ufficializzato dopo Uggè anche Leonardo Formiconi e Manuel Ferrini. Formiconi, genovese, 31 anni è un difensore dall’ottimo curriculum in serie C: Nelle ultime due annate ha giocato da titolare alla Triesina ma vanta esperienze anche con Cisco Roma, Lumezzane, Benevento, Pordenone, Cremonese e Grosseto. Manuel Ferrini, 23 anni, riminese, si è invece svincolato dopo l’esperienza alla Sicula Leonzio, ex Parma e Sassuolo

Convocati. Partono per il ritiro il portiere Leonardo Elisei (2003); i difensori Matteo Bontempi (2003), Edoardo Costantini (2003), Davide Cinaglia (1994), Manuel Ferrini (1998), Giovanni Formiconi (1989), Maximiliano Achille Uggè (1991); i centrocampisti Gianfilippo Gaia (2001), Federico Ruggeri (2003), Nicola Malaccari (1992), Linas Megelaitis (1998), gli attaccanti Michele Di Cato (2001), Tommaso Battellini (2001), Elio De Silvestro (1993), Juan Ignacio Gomez Taleb (1985). Ci sono ben sette giovani aggregati al gruppo, in attesa di chiudere con il portiere Cucchietti (in prestito dal Torino), il terzino Migliorelli (dall’Atalanta), l’esterno di attacco Sainz Maza (dalla Cavese) e l’attaccante Pasquato (ex Campodarsego