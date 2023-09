Gubbio verso il Pineto, alla corte di Braglia arrivano Chierico e Galeandro

GUBBIO- A poche ore dalla chiusura del mercato, il Gubbio ufficializza gli innesti del centrocampista classe 2001 Luca Chierico, figlio del grande Odoacre, ex centrocampista della Roma (arriva in prestito) e dell’attaccante classe 2000 Alessandro Galeandro, che arrivano ambedue in prestito rispettivamente da Genoa e Lecco. In uscita sempre Corsinelli e Toscano, pronti entrambi a passare alla Casertana.

Il prepartita

Gubbio pronto all’esordio (domani sera alle 20.30 al Barbetti) col Pineto, con Braglia squalificato nel prepartita parla il vice Domenico De Simone

“Ci arrivamo in buona condizione mentale, discreta condizione fisica, poi la prima partita è sempre difficile – dice – Ma noi siamo pronti a questa sfida. Vogliamo ben figurare davanti al pubblico e questo ci porta a strafare, ma abbiamo una squadra preparata a questo tipo di insidie”.

“Abbiamo due squalificati (Portanova e Bontà) ma non giocheremo col 3-5-2, dobbiamo fare i conti anche con altre cose, fra cui gli obblighi degli under, quindi vedremo chi sta meglio. Siamo riusciti a smaltire i carichi di lavoro, vedremo da chi arriveranno le indicazioni migliori. Ci sono giocatori non al massimo, il vero Gubbio si vedrà fra cinque o sei giornate. L’obiettivo? Prima la salvezza, ci sono almeno 7-8 squadre che almeno sulla carta puntano al massimo. Poi vediamo”.