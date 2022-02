Gubbio verso Carrara, Torrente: “Scontro diretto da non fallire”

GUBBIO – Domani alle 14.30 il Gubbio va a Carrara con gli uomini contati per un match chiave: solo 19 giocatori per Torrente che così ha parlato in conferenza stampa: “Uno scontro diretto contro un’avversaria in salute, ma dobbiamo affrontarla con la stessa mentalità che si è vista contro la Reggiana. Sicuramente a livello nervoso abbiamo speso tanto e ora troveremo una Carrarese forte fisicamente. Le gare adesso sono tutti difficili da giocare. Attenzione all’entusiasmo perchè bisogna ricaricarci mentalmente”.

Torna a disposizione D’Amico ma sono assenti Signorini, Mangni (squalificato) e Fantacci (per un risentimento all’adduttore). Convocati: Ghidotti, Meneghetti, Formiconi, Bonini, Redolfi, Migliorini, Tazzer, Lamanna, Righetti, Cittadino, Francofonte, Malaccari, Sainz Maza, Bulevardi, Di Noia, Sarao, Spalluto, D’Amico e Arena.