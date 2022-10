Gubbio, uno-due iniziale decisivo: al Barbetti passa il Rimini

GUBBIO – Cade al Barbetti il Gubbio, che incassa la prima sconfitta, contro il Rimini che passa 2-1.

I romagnoli segnano subito:pressing sulla trequarti di Delcarro che serve Gabbianelli che apre al limite per Tonelli che supera Bonini e Portanova, e una volta entrato in area fa partire un tiro di sinistro filtrante con la palla che si insacca a fil di palo radente. Nemmeno 5′ ed ecco il raddoppio: Pasa mette una palla in mezzo per Vano che serve Gabbianelli sul cui tiro Di Gennario non arriva. Il Gubbio fatica molto nel primo tempo, con l’azione più pericolosa che arriva al 45′: punizione di Arena e alla in area dove Bonini colpisce a botta sicura di testa, con Zaccagno che para in volo a mano aperta.

Nella ripresa il Gubbio ci prova con Vazquez che reclama il rigore per un presunto mani di Pasa ma l’arbitro lascia correre. Al 25’è il Gubbio accorcia: rilancio errato di Zaccagno, raccoglie palla Arena sulla trequarti che serve un passaggio filtrante per Vazquez che calcia in porta in diagonale, palla viene deviata in scivolata da Pietrangeli nella propria porta.

Il tabellino

GUBBIO (4-2-3-1): Di Gennaro; Corsinelli (26′ st Morelli), Portanova (21′ st Signorini), Redolfi, Bonini; Toscano, Rosaia (21′ st Bulevardi); Arena, Vazquez, Spina (26′ st Di Stefano); Mbakogu (26′ st Artistico). A disp.: Meneghetti, Semeraro, Tazzer, Bontà, Francofonte, Vitale. All.: Braglia.

RIMINI (4-3-3): Zaccagno; Laverone (35′ st Gigli), Panelli, Pietrangeli, Regini; Delcarro (20′ st Piscitella), Pasa, Tonelli (20′ st Rossetti); Gabbianelli (9′ st Tanasa), Vano (35′ st Tofanari), Santini. A disp.: Galeotti, Lazzarini, Haveri, Acquistapace, Accursi, Rosso, Ejango, De Rinaldis. All.: Gaburro.

ARBITRO:: Scatena di Avezzano (assistenti: Starnini-Catallo IV Ufficiale Bocchini)

MARCATORI: 4′ pt Tonelli (R), 9′ pt Gabbianelli (R), 25′ st aut. Pietrangeli (R)

NOTE: Ammoniti: mister Braglia (G), Rosaia (G), Panelli (R), Santini (R), Pasa (R), Vazquez (G), Delcarro (R), Portanova (G), Vano (R), Rossetti (R), Signorini (G), Bontà (G). Angoli: 12-3. Recupero: 1′ pt; 7′ st.