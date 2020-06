Gubbio, un cane finisce in un dirupo ma viene salvato

GUBBIO – Per fortuna una storia a lieto fine quella di un cane che finito in un dirupo. L’allarme arriva ai Vigili del fuoco che si dirigono sul posto indicato per salvarlo. E’ accaduto intorno alle ore 13 di sabato. Siamo sul monte Ingino, chiamato anche monte di Sant’Ubaldo. Qui viene segnalato il cane in pericolo che sarebbe caduto in un precipizio profondo diversi metri. I vigili del fuoco riescono ad individuarle e in breve tempo lo portano in salvo. Il cane sta bene, non avrebbe riportato traumi gravi.