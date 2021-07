GUBBIO – Un giovane alla corte di Vincenzo Torrente. Al Gubbio arriva, in prestito dalla Sampdoria il centrocampista Nicolò Francofonte, nato a Palermo il 31 Gennaio 2001.

Francofonte nasce calcisticamente nelle giovanili del Trapani per passare successivamente alla Juventus e poi alla Sampdoria. È alla sua prima esperienza in Lega Pro. Per lui quindi l’occasione di confrontarsi con una prima squadra