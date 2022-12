Gubbio, tutto pronto per il big match col Siena. Il ds Mignemi: “Non siamo appagati”

GUBBIO – Dopo il sontuoso blitz di Pesaro, il Gubbio ha subito spostato il focus sulla gara di sabato contro il Siena, fissata per le 14.30 al Barbetti. Braglia recupera Corsinelli e Vitale mentre sono sempre ai box Tazzer e Artistico. Possibile che possano rientrano dal primo tra i titolari Signorini in difesa, Toscano a centrocampo e Spina in attacco. Nel Siena non sarà in panchina il tecnico Pagliuca, squalificato per un turno.

Così il ds Davide Mignemi: “Con il Siena affrontiamo una squadra molto forte, con la migliore difesa del campionato e per blasone è stata costruita per primeggiare, perciò sarà una partita complicata. Ma ci siamo anche noi. Questo Gubbio sta ricevendo attenzioni grazie a grandi prestazioni. Il merito è dei ragazzi. Noi siamo battaglieri, questo è il nostro dna, questo è il dna anche del nostro condottiero Braglia che con fare sapiente ha saputo forgiare questa rosa. Abbiamo 32 punti, questa piazza da anni non riusciva a vedere una partenza così importante, con una cultura del lavoro non indifferente. Questo entusiasmo che deve fare esaltare la piazza e i tifosi. Nessuno di noi è appagato, nessuno vuole fare dei voli pindarici, credo che dalle forte radici crescono degli alberi forti. Perciò vogliamo continuare a stupire”.