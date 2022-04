Gubbio tutto cuore: una rimonta che vale il pari ed i playoff

GUBBIO – Il Gubbio rimonta al Barbetti contro la Pistoiese e centra i playoff. Una partita rocambolesca per la formazione di Torrente che va sotto 2-0 ma poi ci mette il cuore. Tutto nei secondi 45 minuti dopo un primo tempo sul filo dell’equilibrio.

Primo tempo.

Gubbio pericolosissimo nella prima metà del tempo, prima con Mangni che manda di poco a lato, poi al 15′ con Bulevardi che serve ancora il francese. La risposta dei toscani è con Portanova, che però trova la respinta di Ghidotti. Al 23′ Arena lancia Spalluto, Seculin para. Prima del riposto, Ghidotti salva sulla schiacciata di Sottini.

Secondo tempo

Subito in gol i toscani: corner di Marcucci, palla in mezzo., Bonini rinvia su Vano che di sinistro batte Ghidotti con la palla che prima passa in mezzo alle gambe dei difensori. Al 16ì il bis: Bocic si libera in dribbling e di sinistro apre un buco nella difesa eugubina e serve Suciu che scarica in rete di destro sotto la traversa.

Il Gubbio spinge ed accorcia al 35′:corner di Righetti e testa di Signorini, palla in rete a fil di palo. Pareggio nel recupero, ancora corner di Righetti e tocco di Ridolfi che fredda Seculin.

Il tabellino

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Formiconi (34′ st Fantacci), Signorini, Redolfi, Bonini (26′ st Righetti); Malaccari, Di Noia, Bulevardi (16′ st Sainz Maza); Arena (26′ st D’Amico), Spalluto, Mangni (16′ st Sarao). A disp.: Meneghetti, Sergiacomi, Migliorini, Tazzer, Lamanna, Francofonte, D’Angelo. All.: Torrente.

PISTOIESE (3-5-2): Seculin; Moretti, Portanova, Sottini; Mezzoni (44′ st D’Antoni), Suciu, Marcucci, Folprecht (42′ st Pertica), Martina; Vano (28′ st Pinzauti), Bocic (44′ st Venturini). A disp.: Pozzi, Crespi, Nica, Basani, Paolini, Florentine, Castellano, Di Massimo. All.: Alessandrini.

Arbitro: Arena di Torre del Greco (assistenti: Dell’Orco-Parisi IV uomo: Marchioni)

Reti: 2′ st Vano (P), 16′ st Suciu (P), 35′ st Signorini (G), 49′ st Redolfi (G).

Note: Ammoniti: Formiconi (G), Malaccari (G), Vano (P), Bonini (G), Di Noia (G). Angoli: 13-4. Recupero: 0′ pt; 6′ st. Spettatori: 571 (di cui 89 da Pistoia).