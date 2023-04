Gubbio, tris senza storia alla Vis Pesaro

GUBBIO- Bella vittoria del Gubbio di Piero Braglia che supera di slancio 3-0 la Vis Pesaro.

Le reti. Al 12′ del primo tempo, calcio piazzato di Rosaia, Arena scodella la palla in area e Bonini ci prova: pall in mezzo e Morelli insacca di petto. Raddoppio al 3′ della ripresa: Bontà serve Spina che scambia con Di Stefano e con una palombella la manda sotto il sette. Tris al 20′ con Vitale che in velocità serve Bonini: palla in mezzo e scambio Arena-Vazquez, col primo che rimette per Spina, bravo a segnare in diagonale. Al 25′ traversa di Vitale.

Il tabellino

GUBBIO (4-2-3-1): Di Gennaro; Morelli, Portanova, Signorini (27′ st Redolfi), Bonini; Rosaia (16′ st Vitale), Bontà; Arena, Di Stefano (27′ st Nicolao), Spina (27′ st Corsinelli); Vazquez (33′ st Arras). A disp.: Greco, Semeraro, Bulevardi, Tazzer. All.: Braglia.

VIS PESARI (3-5-2): Campani; Rossoni (1′ st Zoia), Gavazzi, Gega; St Clair, Aucelli (29′ st Astrologo), Coppola (1′ st Gerardi), Valdifiori (35′ st Sanogo), Di Paola; Fedato, Pucciarelli (29′ st Garau). A disp.: Farroni, Ghazoini, Ngom, Nina, Borsoi, Parodi. All. Brevi (squalificato, in panchina Franzese).

Arbitro: Vogliacco di Bar (assistenti: El Filali-Rastelli V Ufficiale Martino)

Marcatori: 12′ pt Morelli (G), 3′ st Spina (G), 20′ st Spina (G).

Note. Ammoniti Rossoni (P), Rosaia (G), Aucelli (P), Bontà (G). Angoli: 3-3. Recupero: 2′ pt, 3′ st. Spettatori: 988 (439 abbonati); di cui 107 da Pesaro nel settore ospiti.