Gubbio, tre baby alla corte di Torrente: Zamarion, Sdaigui e Pellegrini

GUBBIO– Tris di arrivi, tutti giovanissimi, per il tecnico del Gubbio Vincenzo Torrente.Arrivano tutti in prestito. In primis ecco l’attaccante Jacopo Pellegrini (classe 2000) dal Sassuolo. Arriva dalla Roma il centrocampista Zakaria Sdaigui (classe 2000): nella Primavera giallorossa guidata da Alberto De Rossi giocava nel 4-3-3 come interno di centrocampo sinistro. Con lui, sempre dai giallorossi ecco il portiere Emanuele Zamarion (classe 2000).

Tamponi ok. Intanto il Gubbio comunica che l’esito dei tamponi ha dato risultato negativo per tutto il gruppo squadra. Prosegue pertanto a ranghi completi la preparazione in sede della squadra.