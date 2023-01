Gubbio travolto al Barbetti: la Fermana vince la prima dell’anno solare

GUBBIO- Disfatta interna del Gubbio che inizia l’anno incassando la seconda sconfitta di fila: la Fermana passa 3-1.

Vantaggio ospite al 24′: punizione appena fuori dall’area decentrata dove Giandonato pennella in area una palla tagliata che viene respinta con i pugni in tuffo da Meneghetti ma Romeo è lì pronto e di destro la butta dentro. Pari del Gubbio al 33′: Di Stefano pesca Bulevardi che vince un rimpallo e di sinistro indirizza la sfera sull’angolino basso che non lascia scampo a Borghetti.

Marchigiani di nuovo avanti al 6′ della ripresa: corner di Giandonato, Scorza fa velo per Misuraca che non sbaglia. Tris al 25′: azione dalla trequarti con Romeo che lancia in area Maggio che sorprende la difesa eugubina e con un tiro di sinistro in diagonale insacca la sfera nell’angolino lontano.

Il tabellino

GUBBIO (3-4-1-2): Meneghetti; Dutu, Signorini (1′ st Redolfi), Bonini; Morelli (1′ st Corsinelli), Rosaia, Bulevardi (12′ st Mbakogu), Semeraro (12′ st Toscano); Arena; Vazquez, Di Stefano (12′ st Spina). A disp.: De Luca, Bontà, Ahmetaj, Guerrini, Vitale. All.: Braglia.

FERMANA (4-3-3): Borghetto; Eleuteri (33′ st De Pascalis), Parodi, Pellizzari, Carosso; Scorza (26′ st Graziano), Giandonato, Misuraca; Romeo, Fischnaller (26′ st Bunino), Maggio (40′ st Pinzi). A disp.: Vaccarezza, Santoni, De Nuzzo, Spedalieri, Vessella, Cardinali, Grassi, Nannelli, Ronci. All.: Protti.

Arbitro: Crezzini di Siena (assistenti: Landoni-Fumarulo IV Uomo Falleni)

Reti: 24′ pt Romeo (F), 33′ pt Bulevardi (G), 6′ st Misuraca (F), 25′ st Maggio (F).

Note: Ammoniti: Signorini (G), Scorza (F), Arena (G), Morelli (G), Redolfi (G), Giandonato (F), Misuraca (F). Angoli: 8-5. Recupero: 1′ pt; 4′ st.