Gubbio travolto a Reggio Emilia nel posticipo serale

REGGIO EMILIA – Il Gubbio esce sconfitto nettamente dal posticipo in casa della Reggiana per 3-1. I locali portano il match dalla loro parte con un avvio fulminante. Minuto 4: Vallocchia in velocità per vie verticali e serve in un corridoio per vie centrali Pellegrini che fa centro. Poi va giù Guiebre, steso da Morelli:Lanini segna su rigore, è solo il 7′ e la Reggiana è già avanti 2-0.

Gubbio non pervenuto fino al 32′ con Nicolao che prova il tiro di destro dal limite ma la palla termina fuori un metro a lato: nell’azione Arena protesta per un presunto contatto in area con Luciani, ma l’arbitro dice no.Il Gubbio rischia di capitolare di nuovo prima del riposo e lo fa al 5’della ripresa: su corner di Vallocchia pennellato in area, Pellegrini tocca di testa verso la porta ma l’ultima deviazione è di Bonini che fortuitamente con il piede destro deposita la sfera nella sua porta.

Accorcia Bulevardi al 15′ bravo a girare di tacco al volo un assist di Tazzer.

Il tabellino

REGGIANA (3-5-2): Venturi; Luciani, Cremonesi (15′ pt Cauz), Laezza; Fiamozzi, Nardi (35′ st Sciaudone), Cigarini (21′ st Rossi), Vallocchia, Guiebre; Pellegrini (21′ st Rosafio), Lanini (35′ st Varela). A disp.: Voltolini, Rozzio, Brevini, Capone, Guglielmotti, Galante. All.: Diana.

GUBBIO (3-4-2-1): Greco; Dutu (1′ st Bulevardi), Redolfi, Bonini; Morelli (1′ st Corsinelli), Rosaia, Toscano, Nicolao (10′ st Semeraro); Arena, Spina (10′ st Tazzer); Vazquez (27′ st Arras). A disp.: Meneghetti, Guerrini, Bontà, Vitale, Di Stefano. All.: Braglia.

Arbitro: Di Marco di Ciampino (assistenti:Ferrari-Tchato IV ufficiale Lovison).

Reti: 4′ pt Pellegrini (R), 7′ pt Lanini (R) rigore, 5′ st autogol Bonini (R), 15′ st Bulevardi (G).

Note: Espulso: 17′ st il tecnico Braglia (G) per proteste. Ammoniti: Morelli (G), mister Braglia (G), Arena (G), Dutu (G), Nardi (R), Bulevardi (G), Rossi (R), Sciaudone (R). Angoli: 6-1. Recupero: 3′ pt; 6′ st.