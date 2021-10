Gubbio travolgente: secondo tempo super e Pontedera al tappeto

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Oukhadda, Signorini, Redolfi, Bonini; Bulevardi (25′ st Francofonte), Cittadino, Sainz Maza (40′ st Lamanna); Arena, Sarao (42′ st Spalluto), Mangni (25′ st D’Amico). A disp.: Meneghetti, Elisei, Formiconi, Aurelio, Migliorini, Migliorelli. All.: Torrente.

PPONTEDERA (3-5-1-1): Sposito; Shiba (17′ st Babayoko), Matteucci, Pretato; Perretta (35′ st Benedetti), Catanese (13′ st Marianelli), Caponi, Barba, Milani; Mutton (13′ st Benericetti); Magnaghi (35′ st Mattioli). A disp.: Angeletti, Nicoli, Parodi, Bardini, Di Meo, D’Antonio, Regoli. All.: Maraia.

ARBITRO: Maria Marotta di Sapri (assistenti: Cortese- De Angelis di Roma 2 IV ufficiale: Sacch)

MARCATORI: 10′ st Sarao, 19′ st Sainz Maza, 41′ st D’Amico

NOTE: Espulso: 12′ st Matteucci (P) per doppia ammonizione. Ammoniti: Bulevardi (G), Shiba (P), Milani (P), Sainz Maza (G). Angoli: 9-3. Recupero: 3′ pt; 5′ st.

GUBBIO – Con un secondo tempo brillante e sfruttando la superiorità numerica il Gubbio supera 3-0 il Pontedera.

Brillante sin dal primo tempo la formazione di Torrente, che sfiora due volte il vantaggio nel primo quarto d’ora. Al minuto 8 punizione a due in area di Redolfi, respinta della barriera, ross in area di Oukhadda che sfugge dalke mani del portiere Sposito e poi Matteucci cicca il pallone, la sfera arriva sui piedi di Mangni che sbaglia un rigore in movimento. Poco dopo ancora Mangni mette in rete, ma è fuorigioco e la signora Marotta annulla.

Ancora Mangni, su assist di Ouhkadda, con palla a lato di pochissimo poi al 30′ si vede il Pontedera: triangolazione Magnaghi, Barba e Catanese e tiro di quest’ultimo dal limite di sinistro che sorvola di poco sopra il montante. Subito dopo Barba sfiora il montante.

Nella ripresa il Gubbio si scatena. Al 7′ Arena pennella un cross in area dove sbuca Bulevardi che centra il palo. Risposta toscana con Magnaghi he prova la botta da lontano con la palla che si stampa sulla traversa. Poi la rete del Gubbio: traversone di Cittadino per la testa di Sarao che trova la traiettoria arcuata e la palla si insacca a fil di palo. Matteucci si fa espellere per doppio giallo e i rossoblù dilagano. Al 19′ su assist di Arena, Sainz Maza trova il corridoio giusto, entra in area dal vertice sinistro e trova con il piede mancino il diagonale preciso con la palla che tocca la parte bassa del palo prima di infilarsi in rete.

Poi è un bombardamento verso la porta toscana, una nuova traversa di Sarao prima del 3-0: cross da destra di Oukhadda in area dove sbuca il neo entrato D’Amico che con un tocco di petto mette dentro.