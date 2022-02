Gubbio, trasferta amara a Pescara: il Delfino passa senza soffrire

PESCARA (3-4-3): Sorrentino; Ierardi, Drudi, Illanes (32′ st Veroli); Cancellotti, Pontisso (32′ st Frascatore), Pompetti, Rasi (15′ st Diambo); Clemenza, Cernigoi (15′ st Ferrari), Rauti (15′ st D’Ursi). A disp.: Iacobucci, Zappella, Ingrosso, Nzita, Delle Monache, Blanuta. All.: Auteri.

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Tazzer (27′ st Formiconi), Redolfi, Migliorini, Righetti; Bulevardi (21′ st Francofonte), Malaccari, Sainz Maza (33′ st Mangni); Arena (27′ st Fantacci), Spalluto, D’Amico (1′ st Sarao). A disp.: Meneghetti, Sergiacomi, Bonini, Lamanna, Signorini. All.: Torrente.

Arbitro: Kumara di Verona (Piedipalumbo- Minafra IV Ufficiale Frasynyak).

Marcatori: 30′ pt Ierardi (P), 5′ st Spalluto (G), 23′ st Clemenza (P), 47′ st Ferrari (P).

Note: Ammoniti Rauti (P), Ierardi (P). Angoli: 3-5. Recupero: 1′ pt; 6′ st. Spettatori: 1913

GUBBIO – TRasferta amara per il Gubbio all’Adriatico-Cornacchia di Pescara nonostante un buon primo tempo nel quale i rossoblù di Torrente erano riusciti anche spingere bene sul gas, fino a recuperare – al 5′ della ripresa la rete dello svantaggio.

Al 30′ il Pescara passa in vantaggio: su corner pennellato in area da Pompetti, svetta Ierardi che anticipa tutti e schiaccia a rete di testa, la palla si insacca nell’angolino alla destra del portiere. Spalluto però come detto trova il pari: calcio d’angolo calibrato in area da Sainz Maza con l’attaccante si avventa sul primo palo e di testa fredda Sorrentino con la palla che si insacca a fil di palo.

Il Pescara di Auteri dopo aver subito il pareggio si è però riorganizzato e con Clemenza al 22′ lanciato da Pontisso ha trovato il raddoppio, infine con Ferrari il 3-1. Nel mezzo, però, l’occasione per fare 2-2 con Spalluto al 90′ e prima una traversa di Sarao entrato nella ripresa al posto di D’Amico.