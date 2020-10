Gubbio, Torrente in silenzio prima del Legnago: tanti baby convocati

GUBBIO- Nessuna conferenza stampa prima della gara fra i Lupi ed il Legnago Salus in programma al Barbetti alle 15. In settimana aveva parlato il ds Giammarioli, lanciando un messaggio chiaro: “Ora fare tutti silenzio, troppe chiacchiere dall’interno”. Una espressione che merita approfondimenti con la consapevolezza che qualcuno debba spiegare alla piazza cosa in realtà sta succedendo

Di certo c’è che il tecnico è ancora a corto di uomini. Saranno assenti Formiconi (infortunato), Pasquato e Cinaglia (squalificati), oltre a Gomez (in isolamento fiduciario). Nuovamente molti ragazzi delle giovanili convocati: in questa partita tocca a Sorbelli (2002), Montanari (2003) e Ceppodomo (2003), quest’ultimo già utilizzato in campionato.

Torrente potrebbe rispettare l’assetto tattico del 4-3-3. Con questo probabile undici. Cucchietti in porta. Difesa con Munoz, Signorini, Uggè e Ferrini. Un centrocampo a tre con Malaccari, Megelaitis e Oukhadda (o Sainz Maza). In attacco il tridente De Silvestro, Gerardi e Sainz Maza (o Pellegrini). Convocati in diciannove: Cucchietti, Zamarion, Montanari, Ferrini, Migliorelli, Munoz, Signorini, Uggè, Lovisa, Malaccari, Megelaitis, Oukhadda, Sdaigui, Sainz Maza, Ceppodomo, Pellegrini, De Silvestro, Gerardi e Sorbelli.