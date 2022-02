Gubbio, torna il successo: Reggiana sconfitta al Barbetti

GUBBIO – Alla fine, la vittoria arriva. Il Gubbio torna al successo superando 2-1 la Reggiana al Barbetti.

Prime fiammate nel segno di Zamparo, sul fronte emiliano e Mangni su quello del Gubbio, poi è proprio il francese a portare avanti il Gubbio al 17′: Arena serve in verticale Bonini che passa all’accorrente Mangni, dribbling e mancino che si infila alle spalle di Venturi. La gioia dura poco perchè la Reggiana pareggia al minuto 21: Sciaudone pennella in area un pallone che raggiunge Cremonesi, colpo di testa mortifero che supera Ghidotti. Al 24’punizione di Cittadino, Venturi para in tuffo, poi null’altro nel primo tempo.

Secondo tempo

Nella ripresa Reggiana subito arrembante: Bonini salva un gol già fatto da Sciaudone, poi è Ghidotti a salvare su Muroni. Ancora emiliani al 15′: Cigarini crossa in area dove Libutti di testa cerca l’angolino, ma Ghidotti intercetta in tuffo. Sempre Libutti impegna ancora Ghidotti in angolo. Come all’angolo sembra il Gubbio, quando arriva invece la rete della formazione di Torrente, al 28′: punizione di Cittadino e colpo di testa di Migliorini.

Al 41′ occasione per Di Noia servito da Formiconi, ma calcia fuori bersaglio. Poi nel finale ancora due occasioni, per l’umbro Scappini e per Lanini, con Ghidotti attento.

Il tabellino

GUBBIO(4-3-3): Ghidotti; Formiconi (38′ st Aurelio), Redolfi, Migliorini, Bonini; Malaccari, Cittadino, Bulevardi (26′ st Di Noia); Arena (27′ st Fantacci), Spalluto (33′ st Tazzer), Mangni (33′ st Sarao). A disp.: Meneghetti, Lamanna, Righetti, Francofonte, Di Noia, Sainz Maza. All.: Torrente.

RRGGIANA (3-5-2): Venturi; Luciani, Rozzio, Cremonesi; Libutti, Cigarini, Muroni, Sciaudone (40′ st Rossi), Neglia (16′ st Contessa); Rosafio (28′ st Arrighini), Zamparo (16′ st Lanini). A disp.: Voltolini, Marconi, Camigliano, Guglielmotti, Scappini. All.: Diana.

Arbitro: Feliciani di Teramo (assistenti: Ciancaglini- Somma IV Ufficiale Ubaldi)

Marcatori: 17′ pt Mangni (G), 21′ pt Cremonesi (R), 28′ st Migliorini (G).

Note: Ammoniti: Cigarini (R), Mangni (G), Sciaudone (R), Rozzio (R), Fantacci (G), Bonini (G), Contessa (R). Angoli: 1-6. Recupero: 0′ pt; 4′ st.