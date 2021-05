Epicentro Secondo le prime informazioni l’epicentro sarebbe nella zona del Monte Foce, con la scossa più forte che si è sprigionata a circa 10 chilometri di profondità. Al momento non risultano giunte al centralino dei vigili del fuoco segnalazioni di danni a persone o cose. Gli eugubini che hanno avvertito la scossa raccontano di un terremoto breve, ma particolarmente intenso, tanto che in diversi sono scese in strada spaventati. La prima scossa della sequenza, comunque, si è verificata venerdì sera, alle 22:22, con magnitudo 2,8.