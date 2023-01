Gubbio, staffetta in attacco: via Mbakogu, ecco Arras. Ceduto anche Artistico

GUBBIO – Movimenti in entrata ed uscita per il Gubbio nell’ultimo giorno di mercato. Jerry Mbakogu, 4 centri coi Lupi di Braglia, lascia i rossoblù ed approda alla Triestina. Gabriele Artistico è rientrato al Parma, società che ne detiene il cartellino, e immediatamente ceduto nuovamente in prestito al Renate. Artistico col Gubbio ha collezionato 11 presenze e 2 reti (nelle gare contro Montevarchi e Alessandria), ma era fuori ormai da diverse gare a causa di un infortunio.

Arriva invece Davide Arras, 25 anni il prossimo che è il nuovo attaccante. Arriva dalla Robur Siena con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Arras, cresciuto con il Cagliari, ha vestito le maglie di Olbia, Cuneo, Reggina e Grosseto (la scorsa stagione 7 reti in 37 presenze) in serie C e quelle di Foligno e Pianese in serie D.

A Siena, Arras ha collezionato in questa prima parte di stagione 17 presenze tra campionato e Coppa Italia con una rete, la prima dei bianconeri toscani nella stagione 2022-23.