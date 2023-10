Gubbio sprecone, la Virtus Entella rimonta e vince

GUBBIO- Pomeriggio amaro per il Gubbio che a Chiavari perde 2-1 facendosi rimontare l’iniziale vantaggio. Lupi subito vanti: Mercati lancia in verticale Spina che si libera al limite e di sinistro con un diagonale la mette nell’angolo lontano. Vettorel sventa il tiro di De Lucia poi il Gubbio sfiora ancora due volte il gol. Al minuto 30 il protesta per un presunto contatto in area in precedenza su Morelli: lo stesso difensore rossoblù e Parodi vengono ammoniti per un accenno di rissa. Poco dopo l’Entella pareggia: Meazzi mette in mezzo, Corbari stacca di testa e la mette nell’angolo basso.

La ripresa parte con l’Entella lanciata che sfiora il gol più volte. Lo trova al 20′ sugli sviluppi di un coner: Bonini colpisce di testa e supera Vettorel. Il rosso a Di Massimo (25′) che colpisce Parodi a palla lontana è il game over del match per il Gubbio, che rischia il tris nel finale, con Bonini che manda a lato.

Il tabellino

VIRTUS ENTELLQ (4-3-1-2): De Lucia; Zappella, Manzi, Bonini, Parodi; Corbari, Petermann (26′ st Siatounis), Tascone (26′ st Lipani); Meazzi (1′ st Tomaselli); Zamparo (35′ st Faggioli), Santini (1′ st Disanto). A disp.: Paroni, Cecchini Muller, Kontek, Sadiki, Di Mario, Reali, Banfi, Lancini, Mosti, Clemenza. All.: Gallo.

GUBBIO (3-4-2-1): Vettorel; Portanova, Signorini, Tozzuolo (14′ st Chierico); Morelli (27′ st Frey), Mercati (14′ st Casolari), Rosaia (27′ st Galeandro), Mercadante; Spina (37′ st Montevago), Di Massimo; Udoh. A disp.: Greco, Corsinelli, Dimarco, Pirrello, Bulevardi, Di Gianni. All.: Braglia (squalificato, in panchina De Simone).

ARBITRO: Milone di Taurianova (assistenti: Ravera-Voytyuk IV Uomo Nigro)

MARCATORI: 6′ pt Spina (G), 31′ pt Corbari (E), 20′ st Bonini (E).

NOTE: Espulsi: 14′ st De Simone (G) per proteste; 25′ st Di Massimo (G) per fallo di reazione. Ammoniti: Parodi (E), Morelli (G), Corbari (E), Manzi (E), Rosaia (G), Mercati (G), Disanto (E). Angoli: 7-7. Recupero: 1′ pt; 5′ st.