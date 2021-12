Gubbio-spettacolo: quaterna extralusso al Cesena

GUBBIO (3-4-3): Ghidotti; Signorini, Migliorini (1′ st Sainz Maza), Redolfi; Oukhadda, Malaccari, Cittadino, Aurelio; Arena (42′ st Formiconi), Spalluto, D’Amico (32′ st Fantacci). A disp.: Elisei, Meneghetti, Bonini, Lamanna, Francofonte, Mangni. All.: Torrente.

CESENA (4-3-2-1): Nardi; Candela, Ciofi, Mulè (14′ pt Pogliano), Favale; Missiroli (29′ st Shpendi C.), Steffè, Ardizzone; Zecca (20′ st Tonin), Pierini (29′ st Munari); Bortolussi. A disp: Benedettini, Adamoli, Gonnelli, Lepri, Yabre, Berti, Shpendi S., Nannelli. All.: Viali.

Arbitro: Petrella di Viterbo (Bonomo di Milano e Giorgi di Legnano); quarto uomo: Maccarini di Arezzo.

Marcatori: 3′ st Sainz Maza (G), 12′ st Pierini (C), 27′ st Spalluto (G), 40′ st Cittadino (G), 49′ st Fantacci (G).

Note: Ammoniti: Ciofi (C), Cittadino (G), Sainz Maza (G), Ghidotti (G). Angoli: 6-6. Recupero: 3′ pt; 4′ st.

GUBBI- E’un Gubbio extralusso quello che batte il Cesena nella prima volta della nuova proprietà americana del club romagnolo. Succede però tutto nel secondo tempo dopo un primo tempo tutto di marca bianconera.

Primo tempo

Al 3′ dalla trequarti Ardizzone serve in profondità Pierini che calcia deciso, ma salva tutto Ghidotti in uscita, sulla respinta si salva in corner Signorini. Al 5′ su corner di Steffè in area, si fa pericoloso di testa Mulè con il pallone che sfiora la traversa. Subito dopo Pierini entra in area e scaglia un destro che Ghidotti respinge in tuffo. Il Gubbio si vede al 17′: tiro al volo di sinistro di Arena sul quale Nardi deve estendersi per parare. Al 24′ dormita della difesa rossoblù con Zecca che ci prova e Ghidotti che ci arriva. Poi ancora Cesena, due volte con Missiroli e una con Favale.

Secondo tempo

Nella ripresa il Gubbio si scatena. Subito il gol di Sainz Maza che gira in rete al volo la punizione di Cittadino. Nardi salva sul tiro di Fantacci, poi il Cesena pareggia: Ciofi lancia in profondità Pierini che penetra quasi indisturbato in area e con un tocco morbido fa centro.

Il Cesena però finisce qui. Il Gubbio invece ne ha ancora molte in canna. Il 2-1 al 27′: errore di Nardi sul tiro di Fantacci, la palla gli scivola via e Spalluto ringrazia. Nel finale altre due reti. La prima: Arena da destra mette per Cittadino che di destro non sbaglia. Poi Fantacci tutto solo fa centro su assist di Sainz Maza.

Al 40′ arriva addirittura il tris: azione che parte da destra da Arena che per vie laterali che consegna il pallone al limite per Cittadino che calcia preciso di destro e la palla si insacca viaggiando a pelo d'erba nell'angolino. Al 49′ il poker con Fantacci che deposita in rete solo davanti al portiere su assist di Sainz Maza.