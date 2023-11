Gubbio sorride, cinquina sonante al Sestri Levante

Torna al successo il Gubbio, che si impone 5-2 col Sestri Levante.

Le reti. Al 18’Udoh serve in area Spina che cade a terra dopo un contrasto, ma la palla arriva sui piedi di Di Massimo che va centro. Pari al 28′: Parlanti cerca Sandri, respinta della difesa e palla a Troiano che fa centro all’angolino. Al 10′ del secondo tempo il 2-1: scambio tra Di Massimo e Spina al limite, con quest’ultimo che fa partire un tiro di sinistro deviato leggermente da Regini quel tanto che basta per mettere fuori causa Anacoura. Vettorel evita il pari e sulla prosecuzione il Gubbio fa tris: Di Massimo serve in profondità Spina che trova il tiro fulmineo di sinistro con la palla che si insacca sotto all’incrocio. I liguri accorciano al minuto 17: lancio di Troiano in verticale verso Forte che scatta sul filo del fuorigioco e batte Vettorel in uscita.

A questo punto il Gubbio spinge sul gas e chiude il match, prima con Pirrello che salta il portiere e poi con Udoh che la mette all’angolino da centro area.

Il tabellino

GUBBIO(4-2-3-1): Vettorel; Morelli (29′ st Corsinelli), Pirrello, Signorini, Mercadante (43′ st Dimarco); Rosaia, Casolari; Frey (38′ pt Portanova), Spina (43′ st Di Gianni), Di Massimo (29′ st Bulevardi); Udoh. A disp.: Greco, Tozzuolo, Brogni, Guerrini. All.: Braglia.

SESTRI LEVANTE(4-3-1-2): Anacoura; Podda (29′ st Ghigiotti), Regini (28′ st Nenci), Grosso, Furno (15′ st Raggio Garibaldi); Sandri, Troiano, Parlanti; Gala (28′ st Toci); Forte, Margiotta (43′ st Matteucci). A disp.: Olivieri, Raspa, Andreis, Masini, Busatto. All.: Barilari.

Reti: 18′ pt Di Massimo (G), 28′ pt Troiano (S), 10′ st Spina (G), 12′ st Spina (G), 17′ st Forte (S), 25′ st Pirrello (G), 27′ st Udoh (G).

Arbitro: Di Reda di Molfetta (assistenti: Rinaldi-Lo Calio, IV Ufficiale Decimo)

Note: Ammoniti: Grosso (S), Di Massimo (G), Signorini (G). Angoli: 5-3. Recupero: 1′ pt; 4′ st. Spettatori: 1047 (621 abbonati).