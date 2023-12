Gubbio, solo legni contro la Spal: la partita finisce in bianco

GUBBIO- Finisce a reti bianche fra Gubbio e Spal al Barbetti. Estensi protagonisti in apertura. Prima Rabbi è a tu per tu con Vettorel, ma respinge in tuffo con le gambe. A seguire assist volante dalla trequarti di Maistro verso l’area, Rabbi si gira e tira, trovando ancora Vettorel. Gubbio pericoloso due volte, prima con Udoh, anticipato da Alfonso e poi con Dimarco che dal fondo crossa in area dove giunge il secondo quinto da destra, ovvero con Corsinelli che in corsa colpisce di testa ma centra la traversa.

Ripresa con un’altra traversa, colpita da Di Massimo in velocità, poi Rao sfiora l’incrocio. Montevago si mangia il gol-partita al minuto 32 su assist di Spina (palla fuori), poi nel finale ancora Di Massimo manda a lato.

Il tabellino

GUBBIO (3-5-1-1): Vettorel; Tozzuolo, Signorini, Mercadante; Corsinelli (31′ st Morelli), Mercati (15′ st Bulevardi), Rosaia, Di Massimo, Dimarco; Spina; Udoh (15′ st Montevago). A disp.: Greco, Frey, Pirrello, Brogni, Portanova, Casolari, Di Gianni. All.: Braglia.

SPAL (4-3-3): Alfonso; Bruscagin (14′ st Fiordaliso), Peda, Bassoli, Celia (14′ st Tripaldelli); Collodel, Carraro, Maistro (41′ st Parravicini); Rabbi, Antenucci (43′ st Valentini), Rao (14′ st Orfei). A disp.: Meneghetti, Del Favero, Bertini, Saiani, Dumbravanu, Puletto, Angeletti, Deme. All.: Colucci.

ARBITRO: Cerbasi di Arezzo (Fracchiolla e Alessandrino di Bari); quarto uomo: Bonci di Pesaro.

Note: Ammoniti: Carraro (S), Rabbi (S), Mercadante (G), Rosaia (G), Spina (G). Angoli: 4-1. Recupero: 1′ pt; 4′ st. Spettatori: 1040 (621 abbonati); di cui 149 provenienti da Ferrara.