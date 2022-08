Gubbio, slitta l’avvio del campionato per il ricorso sul caso-Campobasso

GUBBIO – Slitta l’esordio del Gubbio nella nuova stagione in serie C. La Lega Pro ha infatti ro ha ufficializzato lo slittamento del campionato di una settimana: la Serie C sarebbe dovuta partire nel week end del 28 agosto, invece slitterà al 4 settembre dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato sul ricorso del Campobasso che chiede la riammissione dopo l’esclusione per una vicenda riguardante alcune cartelle esattoriali risalenti al periodo i in cui il club militava tra i dilettanti

Adesso si attende di conoscere la data del varo dei calendari per i tre gironi, che sarà ovviamente sempre dopo la sentenza.