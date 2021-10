Gubbio show: poker di lusso alla Carrarese dell’ex bomber Di Natale

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Lamanna (38′ st Formiconi), Signorini (7′ st Migliorini), Redolfi, Aurelio; Oukhadda, Cittadino, Bulevardi (33′ st Sainz Maza); Fantacci (7′ st D’Amico), Sarao, Mangni (33′ st Spalluto). A disp.: Meneghetti, Elisei, Bonini, Migliorelli, Francofonte. All.: Torrente.

CARRARESE( 4-3-1-2): Mazzini; Grassini, Rota, Kalaj, Imperiale; Pasciuti (1′ st Battistella), Luci, Tunjov (8′ st Doumbia); Mazzarani (37′ pt Bramante); Infantino (35′ st Galligani), Energe (8′ st D’Auria). A disp.: Vettorel, Girgi, Bertipagani, Fogoli, Semprini, Khailoti. All.: Di Natale.

Arbitro: Mucera di Palermo (assistenti: Merciari-Tagliaferri IV Ufficiale: Caruso=)

Reti: 27′ pt Bulevardi (G), 40′ pt Aurelio (G), 43′ st Oukhadda (G), 49′ st Spalluto (G).

Note: Ammoniti: Cittadino (G), Sarao (G), Mangni (G), Infantino (C), Kalaj (C), Lamanna (G). Angoli: 4-8. Recupero: 1′ pt; 5′ st.

GUBBIO – Il Gubbio di Torrente cala una quaterna al Barbetti nel turno infrasettimanale: 4-0 alla Carrarese allenata dall’ex bomber dell’Udinese Di Natale, che ora affianca in classifica.

Primo tempo

Partita mai in discussione coi rossoblù che hanno lasciato spazio ai toscani solo ad inizio match, quando dopo una incursione di Energe ed un cross di Mazzarani, Infantino non riesce a girare a rete. Cittadino apre le danze per il Gubbio: punizione a mezza altezza, Mazzini si tuffa e para.

Il tentativo di Infantino al 25′ che sfiora il sette scuote la Carrarese. Poco dopo il Gubbio segna: Fantacci lavora un pallone ed apre per Oukhadda che tira in porta di destro, Mazzini respinge corto, in agguato c’è Bulevardi che in scivolata di destro la mette dentro. Ancora Infantino (radente al palo), poi il 2-0 tira giù le serrande: corner di Cittadino, tocco di Redolfi, ribattuta di Mazzini e colpo di testa di Aurelio che fa centro.

Secondo tempo

La Carrarese ci prova a testa bassa, per gran parte del secondo tempo. Doumbia sbaglia un rigore in movimento, poi D’Auria centra il palo. Ancora Doumbia al 28′, vicinissimo al 2-1 (a lato di poco). Poi il Gubbio chiude: al 43′ bolide di destro dai venti metri di Oukhadda e nel recupero segna Spalluto in area su assist di Sainz Maza.