Gubbio show ad Olbia: tris di lusso e conferma della vetta

OLBIA – Show del Gubbio in Sardegna. I lupi di Braglia continuano la loro cavalcata trionfale grazie all’1-3 rifilato oggi pomeriggio ai padroni di casa dell’Olbia. L’incontro si decide tutto nella prima frazione di gioco. Dopo appena 6′ i rossoblù si portano in vantaggio con Arena che mette la palla in rete grazie a una punizione magistrale sulla quale Gelmi non può nulla. Gli ospiti fanno il bis al 33′ con il numero 30 eugubino eroe di giornata: Bonini parte e fraseggia con Mbakogu che a sua volta scaria per Arena che segna lo 0-2. Il tris arriva al 41′: Vazquez lancia per Spina che senza problemi fa lo 0-3. I padroni di casa provano a rialzare la china vanamente allo scadere del primo tempo con una incornata di Contini.

Nella ripresa al 4′ i sardi protestano per un presunto contatto in area di Corsinelli ai danni di Contini ma per il signor Virgilio è tutto regolare. Al 14′ Arena serve perfettamente Spina che manda la sfera di poco a lato della porta avversaria. Al 21′ Di Gennaro compie un miracolo su un colpo di testa di Contini. Al 95′ arriva il triplice fischio che sancisce la vittoria del Gubbio che conserva momentaneamente il primato nella classifica del girone B del campionato di Serie C.

Il tabellino

OLBIA (4-4-2): Gelmi; Gabrieli (37′ st Boganini), Brignani, Travaglini, Fabbri; Renault (1′ st Occhioni), Incerti (45′ st Emerson), La Rosa (37′ st Babbi), Sueva (42′ st Konig); Ragatzu, Contini. A disp.: Van Der Want, Finocchi, Sanna. All.: Occhiuzzi.

GUBBIO (4-2-3-1): Di Gennaro; Corsinelli, Signorini, Redolfi (1′ st Portanova), Bonini; Toscano, Rosaia; Arena (34′ st Vitale), Vazquez (29′ st Artistico), Spina (17′ st Morelli); Mbakogu (16′ st Bontà). A disp.: Meneghetti, Tazzer, Semeraro, Bulevardi, Francofonte, Di Stefano. All.: Braglia.

RBITRO: Virgilio di Trapani (Dell’Arciprete di Vasto e El Filali di Alessandria); quarto uomo: Galiffi di Alghero.

RETI: 6′ pt Arena (G), 33′ pt Arena (G), 41′ pt Spina (G), 45′ pt Contini (O). ANOTE: Ammoniti La Rosa (O) e mister Braglia (G).