Gubbio, seconda sconfitta: al Barbetti passa la Reggiana

GUBBIO- Al Barbetti di Gubbio vince la Reggiana un match teso con quattro espulsi (i due tecnici- nel caso del Gubbio il vice De Simone che rimpiazzava lo squalificato Braglia), Kabashi e Bulevardi e i rossoblù che perdono all’inizio Vazquez, che si fa male nel riscaldamento.

Il Gubbio è pericoloso al 21′: rilancio sbagliato di Turk, palla che arriva sui piedi di Spina che solo davanti al portiere calcia addosso proprio all’estremo difensore granata, sulla ribattuta sbroglia la matassa Rozzio. Ma sul ribaltamento, la Reggiana segna: Bonini spinge Pellegrini in area, è rigore, che Montalto trasforma. Il Gubbio prova a reagine con Spina, ma al 32′ ecco il bis degli emiliani: Guiebre scappa via e serve Moltalto, che anticipa tutti di testa e fa centro.

La ripresa si apre con la Reggiana in dieci (doppio giallo). Il Gubbio prova a sfruttare la superiorità numerica, con Bulevardi che impegna Turk; poi sul rovesciamento Di Gennaro para su Guiebre. Al 39′ calcio di rigore per il Gubbio quando su lancio di Bulevardi in area Guiebre mette giù Spina. Dal dischetto Mbakogu insacca. Finale col rosso a Bulevardi.

Il tabellino

GUBBIO (4-2-3-1): Di Gennaro; Corsinelli (1′ st Morelli), Signorini, Redolfi, Bonini; Rosaia (27′ st Francofonte), Toscano (9′ st Bulevardi); Arena (28′ st Semeraro), Di Stefano (9′ st Artistico), Spina; Mbakogu. A disp.: Meneghetti, Portanova, Tazzer, Bontà, Vitale. All.: Braglia (squalificato, in panchina De Simone).

REGGIANA (3-5-2): Turk; Luciani (29′ st Laezza), Rozzio, Cremonesi; Libutti, Kabashi, Rossi (43′ st Sciaudone), D’Angelo (29′ st Guglielmotti), Guiebre; Montalto (8′ st Nardi), Pellegrini (29′ st Lanini). A disp.: Venturi, Cauz, Orsi, Rosafio. All.: Diana.

ARBITRO Galipò di Firenza (assistenti: Festa- Bocca IV Ufficiale Vingo).

MARCATORI: 23′ pt rig e 32’pt rMontalto (R), 39′ st rig Mbakogu (G) .

NOTE: Allontananto al 1′ st il vice allenatore del Gubbio De Simone per proteste e 47′ st mister Diana (R) per somma di ammonizioni; Espulso 1′ st Kabashi (R) per somma di ammonizioni; 48′ st Bulevardi (G) per fallo di reazione. Ammoniti: Bonini (G), Pellegrini (R), Luciani (R), Artistico (G), Guglielmotti (R), Rossi (R), Turk (R). Angoli: 2-2. Recupero: 1′ pt; 8′ st.