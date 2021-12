Gubbio, scoperta con l’elicottero discarica abusiva con 200 auto da rottamare

GUBBIO – Scoperta con l’elicottero una discarica abusiva con circa 200 auto da rottamare. Il gip del tribunale di Perugia ha ordinato il sequestro di circa 2.600 metri quadrati nella zona di Gubbio dove i finanzieri del comando provinciali, affiancati dai colleghi della sezione Aerea di Pratica di Mare (Roma), hanno individuato la montagna di veicoli non bonificate. Qui sono state trovate anche parti meccaniche e di carrozzeria, oltre a filtri per olio e batterie esauste. Tutto il materiale, che è classificabile come rifiuto pericoloso, era a contatto con il terreno sprovvisto di interventi di impermeabilizzazione necessari, per questo genere di attività, a evitare il rischio di contaminazione del sottosuolo e delle falde acquifere.