Gubbio, scontro tra auto e scooter: restano feriti due fratelli minorenni, uno è stato operato

GUBBIO – Due fratelli minorenni sono rimasti feriti in seguito a un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 8 di martedì mattina nei pressi di Gubbio. In seguito allo scontro fra uno scooter e un’ auto, un ragazzo di 15 anni è stato già sottoposto ad intervento chirurgico ed è ricoverato all’ ospedale di Branca. Le sue condizioni appaiono buone anche se la prognosi non è stata sciolta dai sanitari. Il fratello, di un paio di anni più piccolo, è stato portato dal 118 direttamente all’ ospedale di Perugia, dove è attualmente ricoverato.