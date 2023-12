Gubbio sconfitto a Pontedera, sesto ko lontano dal Barbetti

PONTEDERA- Sesta sconfitta in trasferta per il Gubbio, battuto 2-1 a Pontedera dai tocani. Le reti. Al 14′ e Di Massimo fallisce un appoggio, così ne approfitta Fossati che serve al limite Nicastro che a sua volta trova un corridoio per Benedetti che con un tocco morbido di destro insacca la sfera a fil di palo. Pareggia Udoh he supera in velocità Martinelli, entra in area e di destro insacca la sfera a fil di palo a mezz’altezza. Gol decisivo sempre nel primo tempo di Benedetti direttamente da fallo laterale. Espeche lancia lungo in area, in agguato c’è Benedetti che fa partire al volo una saetta di sinistro radente che fredda Vettorel: la palla si insacca nell’angolino basso.

PONTEDERA (3-4-1-2): Vivoli; Pretato (28′ st Calvani), Espeche, Martinelli; Perretta (1′ st Guidi), Ignacchiti, Catanese, Angori; Benedetti (29′ st Delpupo); Nicastro (42′ st Selleri), Fossati (21′ st Ianesi). A disp.: Lewis, Ambrosini, Marrone, Paudice, Salvadori. All.: Canzi.

GUBBIO (3-5-1-1): Vettorel; Tozzuolo, Signorini, Mercadante (35′ st Pirrello); Corsinelli (30′ st Frey), Mercati, Rosaia (24′ st Bulevardi), Di Massimo, Dimarco (30′ st Di Gianni); Spina; Udoh (24′ st Montevago). A disp.: Greco, Brogni, Guerrini, Casolari. All.: Braglia.

Arbitro: Allegretta di Molfetta (Robilotta di Sala Consilina e Cozzuto di Formia); quarto uomo: Papagno di Roma 2.

Reti: 14′ pt Benedetti (P), 28′ pt Udoh (G), 39′ pt Benedetti (P).

Note: Ammoniti: Mercati (G), Catanese (P), Rosaia (G), Signorini (G), Delpupo (P), Selleri (P). Angoli: 1-7. Recupero: 2′ pt; 5′ st.