Gubbio, scivola in una scarpata: recuperata e portata in ospedale

GUBBIO – Domenica mattina una donna è finita in una scarpata in località Camporeggiano. La donna ferita è stata individuata lungo la strada Ss 219 Pian D’Assino, che da Umbertide porta a Gubbio. La donna è stata individuata e raggiunta dagli operatori dei Vigili del fuoco. Per il salvataggio è intervenuti anche il nucleo di tecniche speleo alpino fluviali. La donna è stata imbracata e messa in sicurezza e viene trasferita fino ai soccorritori sanitari. Da quanto si apprende ha riportato lesioni alla spalla e al torace. E’ stata quindi accompagnata all’ospedale di Branca dove saranno eseguiti gli approfondimenti del caso.