Gubbio, ruba gratta e vinci in tabaccheria e riscuote quaranta tagliandi vincenti

GUBBIO – Un 41enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero per il furto compiuto nell’attività commerciale di via della Repubblica la notte tra il 31 gennaio e il primo febbraio. L’uomo sarebbe riuscito a entrare in tabaccheria smontando il distributore di sigarette e riuscendo a infilarsi nel buco della saracinesca. Una volta dentro il ladro ha rubato 10 mila euro tra sigarette, contanti e gratta e vinci.

Le telecamere

Già le telecamere di videosorveglianza della zona avevano messo gli investigatori sulle tracce del quarantunenne che era sospettato sia per gli indumenti che indossava quella notte che per parziali tratti somatici. A confermare l’intuizione, però, sono state ulteriori registrazioni di videosorveglianza, ovvero quello delle rivendite di tabacchi in cui il 41enne si è presentato per riscuotere i biglietti vincenti. Il ladro, infatti, ha giocato coi gratti e vinci e poi, senza considerare che le matrici sarebbero state tracciate, è andato da alcuni tabaccai per farsi pagare le vincite di oltre 40 tagliandi.