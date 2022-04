Gubbio rimontato, ko a Montevarchi: adesso testa ai playoff

GUBBIO – Il Gubbio chiude la regular season perdendo al Brilli Peri di Montevarchi e si prepara ai playoff.

Parte bene la formazione ospite con Sorrentino e Gambale che impegnano Ghidotti, poi al 25’occasionissima Gubbio: Arena per Di Noia che libera in area Sarao, ma l’attaccante viene anticipato. Al 32′ il Gubbio resta in 10: disimpegno errato di Migliorini, Gambale ne approfitta e vola verso la porta, il difensore rossoblù lo stende mentre è lanciato a rete. Rosso inevitabile. Ghidotti para su Mercati e si chiude il primo tempo.

La ripresa parte col gol del Gubbio: su errato disimpegno di Mercati, Di Noia scappa da centrocampo alla trequarti e fa partire un sinistro radente che piega le mani del portiere Giusti. Pari toscano su calcio franco al 12′: corner di Mercati e colpo di testa a fil di palo di Gennari. Ribaltone al 40′: Amatucci fa sponda per Achy che vede Carpani e lo serve: tiro di sinistro a girare al volo di pregevole fattura con la palla che si insacca a fil di palo a mezz’altezza alla sinistra del portiere. Successo toscano.

Il tabellino

MONTEVARCHI (3-4-1-2): Giusti; Gennari, Dutu, Achy; Lischi (43′ st Boiga), Amatucci, Mercati (34′ st Mionic), Bassano; Biagi (8′ st Carpani); Gambale (34′ st Lunghi), Sorrentino (8′ st Barranca). A disp.: Ciabattini, Valentini, Boccadamo, Chiesa, Jallow, Intinacelli. All.: Malotti.

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Formiconi, Migliorini, Signorini, Righetti (1′ st Bulevardi); Malaccari, Cittadino

(25′ st Sainza Maza), Di Noia (38′ st Tazzer); Arena, Sarao, Fantacci (37′ pt Redolfi). A disp.: Meneghetti, Sergiacomi, Lamanna, Francofonte, D’Angelo, Ahmetaj, Spalluto. All.: Torrente.

Marcatori: 1′ st Di Noia (G), 12′ st Gennari (M), 40′ st Carpani (M).

Note: Espulso: 33′ pt Migliorini (G) per gioco pericoloso Ammoniti: Biagi (M), Mercati (M), Cittadino (G), Signorini (G), Sarao (G). Angoli: 8-2 per il Montevarchi. Recupero: 3′ pt; 5′ st.