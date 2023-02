Gubbio, resta ferito durante il taglio di una pianta: interviene un elisoccorso

GUBBIO – Momenti du paura sabato quando un uomo è rimasto ferito durante il taglio di un albero in località Morena. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità. Sul posto per soccorrere l’uomo è stato necessario far intervenire un elisoccorso e il personale del Soccorso alpino e speleologico. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Perugia, ma fortunatamente le sue condizioni non risultano particolarmente critiche.