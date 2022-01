Gubbio, rescissione per Migliorelli mentre Arena prolunga

GUBBIO – Lorenzo Migliorelli lascia il Gubbio. Lo comunica la società con una nota.

“L’As Gubbio 1910 comunica che in data odierna è stata firmata la rescissione consensuale del contratto con il difensore Lorenzo Migliorelli. La società ringrazia il giocatore per l’impegno e la professionalità dimostrata nel corso della sua esperienza in squadra, augurandogli le migliori fortune personali e professionali”.

Il contratto di Alessandro Arena. con scadenza al 30 giugno 2023, è stato invece prolungato di un altro anno, fino al 30 giugno 2024.