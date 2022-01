Gubbio, punto d’oro contro un Grosseto vivacissimo

GUBBIO (4-3-1-2): Ghidotti; Tazzer, Signorini, Migliorini, Formiconi; Malaccari (23′ st Sainz Maza), Cittadino, Di Noia (1′ st Bulevardi); Arena (32′ st D’Amico); Sarao (38′ st Fantacci), Spalluto (23′ st Mangni). A disp.: Meneghetti, Sergiacomi, Redolfi, Francofonte. All.: Torrente.

GROSSETO (3-5-2): Barosi; Gorelli, Ciolli, Siniega; Raimo, Artioli (21′ st Saporiti), Cretella (9′ st Rabiu), Piccoli, Semeraro; Nocciolini (9′ st Arras), Capanni (47′ st Moscati). A disp.: Fallani, Scaffidi, Verduci, Salvi, Tiberi, Boccardi, Bruzzo, Ghisolfi. All.: Maurizi.

Arbitro: Calzavara di Varese (assistenti: Conti e Galimberti IV uomo Bracaccini).

Note: Ammoniti Migliorini (GU), Semeraro (GR), Malaccari (GU), Ciolli (GR), Gorelli (GR). Angoli: 4-6. Recupero: 0′ pt; 6′ st.

Finisce in bianco per il Gubbio col Grosseto. I maremmani tengono botta e non lasciano spazio alle sortite dei rossoblù ed anzi sono loro stessi a rendersi spesso pericolosi.

Al 3′ Semeraro va via sulla sinistra a Tazzer e crossa in area, sbroglia Migliorini. Subito dopo corner di Artioli, velo di Siniega e sinistro velenoso di Semeraro alto di poco. Al23′ si vede il Gubbio: Arena libera al tiro Di Noia, pallonetto e palla alta.Capanni sfiora il gol, poi Ghidotti para in due tempi su Artioli, cui risponde Arena (Barosi salva con i pugni).

Nella ripresa, Grosseto subito vicinissimo al gol: Arras penetra in area e mette una palla molto pericolosa davanti alla porta, ma Capanni manca il tap in vincente. Al 25′ Migliorini sbaglia il disimpegno, Saporiti scappa e tira all’esterno della rete. Ancora errore di Migliorini al 27′ che rischia l’autogol toccando la palla con la punta del piede destro e sfiora il palo della propria porta. Un minuto più tardi invece è lo stesso Migliorini che sbroglia la matassa con un colpo di testa in tuffo a due passi dalla porta, su cross insidioso di Saporiti.

Nel finale proteste veementi del Grosseto: Signorini manda giù Siniega, ma l’arbitro lascia correre. Poco altro sino alla fine.