Gubbio, punto agrodolce contro la capolista Pescara: al Barbetti è 2-2

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Oukhadda, Redolfi, Signorini,M alaccari (1’st Aurelio);Migliorini, Cittadino (33’st Francofonte), Bulevardi; Arena (25’st Mangni), Sarao, Sainz Maza A disp.:Elisei, Meneghetti, Formiconi, Bonini, Migliorelli, Lamanna,D’Amico, Spalluto. All.: Torrente.

PESCARA (3-4-3): Di Gennaro; Illanes, Drudi, Frascatore; Cancellotti, Rizzo, Memushaj, Rasi (25’st Diambo); Clemenza (41’st Zappella), De Marchi (9’st Ferrari), Marilungo (25’st D’Ursi) A disp: Sorrentino, Radaelli, Veroli, Sanogo, Valdifiori, Galano, Nzita Rauti, Ferrari. All. Auteri.

ARBITRO: Moriconi di Roma 2

MARCATORI: 7’pt Arena (G), 38’pt e 32’st Clemenza (P), 19′ st rig Cittadino (G),

NOTE: ammoniti: Sarao (G), Illanes (P), Bulevardi (G), Cittadino (G), Clemenza (P), Signorini (G). Recupero 0’pt 4’st

GUBBIO – Finisce 2-2 l’impegno infrasettimanale del Gubbio contro la capolista Pescara. Punto pesante e addirittura resta persino l’amaro in bocca per una vittoria sfumata nel finale.

Gubbio avanti al 7′: Su palla recuperata quasi al limite dell’area Arena entra in area e dopo aver disorientato il marcatore con una fine conclude sul primo palo con un rasoterra che sorprende Di Gennaro. Pari del Pescara, dopo un gran pressing al 37′: Marilungo appoggia per Clemenza, che salta Ghidotti e va in porta. A questo punto il Gubbio spinge, va vicino al gol con Sainz Maza da corner, ma non lo trova.

Rizzo sfiora il vantaggio pescarese al minuto 8 della ripresa, il Gubbio risponde con Migliorini: calcio d’angolo con Sainz Maza, in tuffo incoccia Migliorini che manda di poco a lato. Vantaggio al 18′: Memushaj atterra Arena, il rigore è inevitabile, dal dischetto va Cittadino e segna. Pari definitivo al 38′ ancora con Clemenza: gran botta sulla distanza sotto l’incrocio.