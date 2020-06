Gubbio, pulmino si ribalta nella notte: sei persone restano ferite

GUBBIO – Un pulmino si è ribaltato nella notte tra domenica e lunedì lungo la statale Contessa. Le sei persone a bordo del mezzo sono state estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco di Gubbio, intervenuti sulla strada intorno alle 1,15. Tutti sono stati affidati alle cure del personale sanitario, che li hanno trasportati in ospedale, anche se, come emerse, tutti erano coscienti al momento dei soccorsi e le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri a cui sono stati affidati i rilievi dell’incidente stradale, in cui non è rimasto coinvolto nessun altro veicoli.