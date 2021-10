Gubbio, prova di forza a Teramo: pareggia con un uomo in meno

TERAMO (4-3-3): Tozzo; Hadziosmanovic, Bellucci, Piacentini, Bouah; Mungo, Arrigoni, Viero (26’st Fiorani); Malotti, Bernardotto, Birligea (35’st Montaperto). A disp.: D’Ambrosio, Agostino, Ndrecka, Soprano, Furlan, Rossetti, Surricchio, Fiorani, Di Dio. All.: Guidi

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Oukhadda, Redolfi, Signorini, Bonini; Sainz Maza (13’st Fantacci), Cittadino, Bulevardi (41’st Formiconi); Arena, Sarao (19’st Lamanna), Mangni (41’st D’Amico). A disp.: Elisei, Menighetti, , Aurelio, Migliorini, Francofonte, Spalluto All.: Torrente

ARBITRO: Virgilio di Trapani (assistenti: Montagnani-Giulia Tempestilli IV Ufficiale Di Mario)

MARCATORI: 17’pt Birligea (T), 15’st Redolfi (G)

NOTE: Espulso al 10’st Arena (G) per doppia ammonizione. Ammoniti: Mungo (T),Cittadino (G), Bellucci (T), Montaperto (T), Bouah (T). Recupero 1’pt 4’st

TERAMO – Punto pesante per il Gubbio al Bonolis di Teramo, soprattutto perchè arriva con la squadra in 10, per il rosso ad Arena, per doppia ammonizione. Rinviata ancora la prima vittoria esterna, ma la squadra continua a crescere

Primo tempo

Malotti prima e Birligea poi impegnano subito Ghidotti, poi al 17′ l’attaccante rumeno classe 2000 della formazione allenata dall’ex Guidi va a segno: riceve al limite dell’area, salta secco con una gran giocata sia Redolfi che Signorini e di sinistro trafigge Ghidotti.

Il Gubbio prova subito a cercare il pari. Al 35′ Mangni rientra sul mancino e calcia dal vertice destro dell’area, sfera che incocia in pieno la traversa a Tozzo battuto. Risponde ancora il Teramo: invenzione di Malotti a premiare l’inserimento di Birligea che supera anche il portiere, con Oukhadda a salvare sulla linea.

Secondo tempo

Arena si fa cacciare al 100 per doppio giallo: entra in ritardo su Piacentini e l’arbitro lo punisce. Il Teramo sfiora il raddoppio con Bernadotto che trova l’opposizione di Ghidotti, poi arriva il pari della formazione di Torrente: corner di Ciittadino e colpo di testa di Redolfi che l’ex Ternana Tozzo non vede nemmeno.

Un minuto dopo ancora Bernardotto in piena area viene ipnotizzato da Ghidotti, poi il Gubbio spreca due ottime occasioni. Poco altro sino alla fine: martedì rossoblù di nuovo in campo (al Barbetti, ore 18.30) contro la Carrarese allenata dall’ex bomber dell’Udinese Antonino Di Natale.