Gubbio pronto per Ravenna, Torrente ritrova Gomez: “Serve più concretezza”

GUBBIO– Il Gubbio, dopo la sosta forzata per il Covid, riparte in direzione Ravenna dove mercoledì alle 17.30 sfiderà i giallorossi. Il tecnico Vincenzo Torrente parla in conferenza stampa. La notizia è il rientro di Juanito Gomez, oltre a quello di Formiconi, mentre Megelaitis è con la nazionale della Lituania.

Così l’allenatore: “Ci aspetta una partita contro una squadra che in casa sta facendo molto bene, è efficace nell’attaccare con molti uomini, perciò da parte nostra dobbiamo stare attenti in fase difensiva. Pertanto pretendo freddezza e cattiveria. Abbiamo il peggiore attacco? Penso prima al collettivo e dico che le occasioni le abbiamo create. Ma bisogna essere più lucidi sotto porta. Chiaro però che De Silvestro e Gerardi devono trovare ancora quella ottimale condizione. Non si sono allenati con continuità e bisogna ritrovarli. Forse in questo momento dobbiamo essere meno belli ma più concreti. Ci servono i punti. Anche se penso sempre che per raggiungere certi risultati l’unico mezzo è il gioco”.

E relativamente all’emergenza Covid: “É un anno difficile a livello psicologico per i calciatori. Penso che se la situazione peggiori è il caso di fermarsi un attimo”