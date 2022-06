Gubbio pronto per Lucca, Torrente: “Chiudiamo il ciclo in bellezza”

GUBBIO – Alle 17.30 domani il Gubbio sfida al Porta Elisa la Lucchese. Così il tecnico Torrente prima del match.

“Giochiamo la erza partita in sette giorni, forse la più complicata a livello psico-fisico. Giochiamo contro una Lucchese che gioca con intensità, con aggressività e che sa giocare bene in verticale. Da parte nostra ci sarà da fare un altro sforzo per chiudere in bellezza questa settimana. Abbiamo alcune assenze, ormai ci siamo abituati ma ho fiducia in questo gruppo. Il mio lavoro è quello di fare esprimere al massimo i miei calciatori. L’emergenza ci ha fatto scoprire giocatori meno impiegati: dimostra che la rosa è valida e ora mi metteranno in difficoltà nelle scelte”

Rossoblù senza Formiconi, Migliorini, Mangni, Aurelio e Cittadino. Si rivede lo spagnolo Sainz Maza.