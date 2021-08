Gubbio pronto per l’esordio a Viterbo in Coppa: “Vogliamo iniziare bene”. In arrivo Cozzella

GUBBIO – Parte anche la stagione del Gubbio, con la coppa Italia. Domani sera alle 21 i rossoblù saranno di scena al Rocchi di Viterbo per la prima partita del girone. L’allenatore Torrente ha parlato in conferenza stampa.

“Vogliamo cominciare bene – ha detto- abbiamo cambiato tanto e dunque servirà tempo ma ci siamo allenati bene in questo mese, affrontiamo una squadra di indubbio valore per la categoria e sarà una partita importante soprattutto per verificare il nostro stato di forma. Sarao è un attaccante fisico e bravo ad occupare l’area ma abile anche a giocare la palla e fraseggiare con i compagni. In più ha esperienza ed è un giocatore importantissimo per la categoria. Devo ringraziare il presidente per aver quasi completato la squadra ad una settimana piena dalla fine del mercato: ora manca solo un centrale difensivo esperto e un terzino under per rifinire il la rosa ma credo abbiamo assembrato un buon gruppo, fatto peraltro di tanti giocatori eclettici, che possono giocare in più ruoli e che mi consentono di poter variare l’assetto tattico a seconda delle evenienze”

Mercato. In arrivo intanto il portiere classe 2001 Cozzella, ex Pescara e Montpellier. Per la difesa piacciono l’ex Tartaglia e Migliorini, che si è appena svincolato dal Novara