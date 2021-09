Gubbio pronto per l’Entella, Ghidotti: “Diamo continuità all’ottimo avvio”

GUBBIO– Il Gubbio si prepara a sfidare domani alle ore 17.30 la Virtus Entella al Barbetti. Simonde Ghidotti, numero uno rossoblù dice: “Vogliamo dare continuità a quanto fatto finora, non importa l’avversario che abbiamo davanti dobbiamo pensare a noi stessi e mettere in pratica ciò che facciamo durante la settimana”.

Ghidotti è ancora imbattuto, dopo tre garee: “Merito assolutamente non solo mio ma di tutta la squadra, partendo dagli attaccanti che sono i primi a schermare il gioco avversario, passando per i centrocampisti e la retroguardia. Credo che l’emblema di queste prime partite sia il triplo salvataggio sulla linea nella gara interna con la Fermana, che dimostra la nostra volontà di non mollare un centimetro neppure in situazioni di difficoltà”

Le ultime. In difesa rientrerà Signorini che sarà affiancato da uno tra Migliorini o Redolfi al centro, a centrocampo certo il ritorno nell’undici titolare di Bulevardi dopo il turno di squalifica. Ancora out invece per infortunio l’esterno d’attacco Tommaso Fantacci per un problema muscolare: potrebbe tornare disponibile dalla prossima settimana: Mangni e D’Amico in lizza per una maglia in un reparto completato da Sarao e Arena.