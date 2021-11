Gubbio pronto per l’Ancona Matelica, Torrente: “Le assenze non ci condizioneranno”

GUBBIO- Domani alle 14.30 Gubbio al Barbetti contro l’Ancona Matelica. Così il tecnico Vincenzo Torrente in conferenza stampa: “E’ senz’altro una partita importante, non lo nego, perchè la zona playoff è il nostro obiettivo e non vogliamo restare fuori. L’Ancona ha lo stesso allenatore del Matelica dell’anno scorso, che è molto preparato. L’avversaria si difende in sette e verticalizza subito verso i tre attaccanti veloci. Perciò nel gioco preventivo bisogna fare molta attenzione. A Viterbo abbiamo anticipato i regali di Natale dove non c’è stata una reazione nervosa nella ripresa, servono concentrazione e meno errori, davanti invece dobbiamo essere più concreti. Credo che siamo una via di mezzo, non possiamo guardare tutto nero, all’inizio del torneo abbiamo fatto anche cose buone, perciò nei giudizi bisogna avere equilibrio sul livello della squadra. Mi piace guardare sempre avanti in classifica, poi sarà il campo a darci il giusto responso. Serve umiltà, parlare poco, si sono fatti troppi discorsi e bisogna solo lavorare con tanta umiltà”.

Le ultime

Mancherà l’attaccante D’Amico per affaticamento muscolare al quadricipite. Mentre invece torna a disposizione il centravanti Sarao che è in vantaggio su Spalluto per riprendersi il posto da titolare. In difesa è emergenza con gli assenti Signorini, Redolfi e Migliorini Tra i convocati c’è il giovane Alessandro Castorina, difensore classe 2004, ex Ascoli.

Convocati

Questa la lista dei diciannove convocati: Ghidotti, Meneghetti, Sergiacomi, Formiconi, Aurelio, Bonini, Castorina, Lamanna, Cittadino, Francofonte, Malaccari, Sainz Maza, Oukhadda, Bulevardi, Fantacci, Sarao, Spalluto, Arena e Mangni.