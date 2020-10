Gubbio pronto per la Samb: Signorini non convocato, arriva Oukhadda

GUBBIO. Il Gubbio in campo domani alle 17.30 al Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto contro la Samb di Maxi Lopez. Così il tecnico Vincenzo Torrente: “Veniamo da una sconfitta, ma la prova di Modena è stata positiva, dobbiamo solo limitare gli errori che abbiamo commesso nei due gol ed essere più concreti davanti. Avviamo entusiasmo, ce la anndremo a giocare come sempre, anche abbiamo una squadra esperta che vuole vincere il campionato. Siamo ancora in emergenza, anche se ieri è arrivato un ragazzo nuovo che però non si è ancora allenato con noi. Recuperiamo Sdaigui che non è al meglio, come Lovisa. Noi ci alleniamo e ci alleniamo per giocarcela con tutti” “Incontriamo non solo Maxi Lopez, che è un giocatore con grande fisicità che può fare la differenza se si cala nella categoria, ma tutta la squadra è costruita per vincere, basta guardare i nomi della rosa”.

Non c’è Signorini, non convocato per motivi non tecnici: “La società spiegherà”. Mentre qualcuno “viene solo per fare numero”, spiega il tecnico “La rosa va completata, serve qualche nome di esperienza ed anche qualche giovane”

Oukhadda . Il nome che arriva ed a cui fa riferimento è quello di Shady Oukhadda centrocampista nato ad Abano Terme il 17 Gennaio 1999.

Oukhadda all’età di 8 anni entra nel settore giovanile del Padova e resta con i biancoscudati fino all’estate del 2015 quando il Torino riesce ad acquistarlo battendo la concorrenza di numerose squadre. Shady si impone con i granata per la sua duttilità tattica e ricopre diversi ruoli, difensore centrale, terzino destro ed ovviamente mezzala. Con il Torino vince la Coppa Italia 2017-2018 e sfruttando la doppia nazionalità ( I suoi genitori sono di origine marocchina) arriva a disputare diverse gare con le nazionali giovanili del Marocco e diventa anche capitano dell’Under 20. Nella stagione 2018-2019 la sua prima esperienza in Lega Pro con l’Albissola (dove in campionato disputa ben 31 gare) e nella scorsa stagione seconda esperienza alla Robur Siena (con 21 gare disputate).

Convocati La lista dei convocati comprende Cucchietti, De Silvestro, Ferrini, Formiconi, Gomez, Lovisa, Malaccari, Megelaitis, Migliorelli, Munoz, Oukhadda, Pasquato, Pellegrini, Sainz Maza, Sdaigui, Sorbelli, Uggè, Zamarion