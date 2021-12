Gubbio pronto per la rivelazione Montevarchi, Torrente: “Servirà determinazione”

GUBBIO- Tutto pronto per il Gubbio che domani alle 17.30 sfiderà il Montevarchi al Barbetti. Così il tecnico Torrente alla vigilia:

“La affronteremo con determinazione e concentrazione, incontriamo la rivelazione del campionato, che ha una bella base e tanti giovani di qualità. Dobbiamo stare attenti, ma noi giochiamo in casa e vogliamo tornare alla vittoria. Sarao e Spalluto insieme hanno fatto bene, è una situazione che può essere riproposta. Però vediamo, dipende dalle situazioni in corso”.

Le ultime.

Torrente ha a disposizione tutti i giocatori, ad eccezione dello squalificato Signorini e dell’infortunato Migliorelli. Probabile ritorno di Migliorini in difesa, con Bonini sulla sinistra. Il centrocampo -Malaccari, Cittadino, Bulevardi- non dovrebbe subire variazioni, mentre in attacco si confermerà la coppia Sarao-Spalluto con Arena alle loro spalle.

Solidarietà

Alla partita sono legate due iniziative solidali. Il Gubbio infatti devolverà l’incasso del match alla casa famiglia Santa Lucia. Inoltre, i rossoblù, indosserano una maglia con una patch speciale: un albero di Natale stilizzato, una stella e la scritta “Accendi una stella…Natale 2021”. Le maglie verranno messe all’asta online dal giorno dopo la partita, con il ricavato che verrà devoluto sempre a favore delle iniziative per i bambini della casa famiglia Santa Lucia.