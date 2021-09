Gubbio pronto per la Fermana, il monito di Torrente: “Serve equilibrio”. Ufficiale Lamanna

GUBBIO- Il Gubbio si prepara per la seconda giornata di campionato, il debutto interno di domenica pomeriggio alle 17.30 contro la Fermana. Così il tecnico Torrente in conferenza stampa: “In questo ambiente non c’è equilibrio. Si passa subito dal rosso al blu. Ma io non sono fatto così. Per me esistono il rosso e il blu. Sono stato sempre un uomo equilibrato e lo rimango. Ci sono sei o sette squadre di livello sopra di noi. Se penso a Entella, Reggiana, Modena e Siena con investimenti molto importanti. Per carità, anche noi abbiamo fatto degli investimenti importanti ma sarà solo il campo che ci darà il definitivo responso. Dobbiamo lavorare con umiltà. Abbiamo le nostre responsabilità, ma non è un problema per un allenatore come me. Noi cercheremo di avere una certa personalità. E ora attenzione alla Fermana che è aggressiva nel suo dna, si difendono bene con due linee molto strette e sanno ripartire in contropiede. Ora con Frediani e Marchi sono forti davanti, con l’arrivo poi di Blondett in difesa hanno acquistato esperienza. Noi proveremo a vincere con la stessa mentalità di giocarcela con tutti con una crescita continua sul piano del gioco. Mi piacerebbe essere più concreti rispetto a Cesena però penso che in blocco potrei confermare la stessa squadra che tuttavia mi è piaciuta”.

Ufficiale Lamanna. Il gubbio ha acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Francesco Lamanna, difensore nato a Ivrea l’11 Gennaio 2002. Lamanna è cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Juventus e successivamente della Cremonese, nella scorsa stagione prima esperienza in Lega Pro a Novara con 18 presenze tra campionato e coppa. Sarà subito a disposizione del tecnico.

Convocati. Questa la lista dei 22 convocati: Ghidotti, Elisei, Meneghetti, Formiconi, Aurelio, Bonini, Redoldi, Migliorini, Signorini, Lamanna, Fantacci, Cittadino, Francofonte, Malaccari, Sainz Maza, Oukhadda, Bulevardi, Sarao, Spalluto, D’Amico, Arena e Mangni.