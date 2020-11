Gubbio pronto per il recupero contro la Triestina: “Vogliamo la vittoria in casa”

GUBBIO– Il Gubbio dopo il punto nel derby a Perugia torna in campo domani alle 15 al Barbetti per il recupero del match contro la Triestina rinviato per Covid-19. Così l’allenatore Vincenzo Torrente alla vigilia:

“Affrontiamo una squadra costruita per vincere, che ha valori in tutti i reparti e giocatori di qualità ed esperienza in tutti i reparti: serve una gara perfetta. Noi vogliamo tornare a vincere in casa, per migliorare la classifica e ci proveremo sino in fondo. La squadra ha lavorato bene dopo il derby, ho cercato di farli recuperare mentalmente e fisicamente, ma l’avversario forte può essere una buona motivazione”.

CONVOCATI. Assenti Formiconi, Sainz Maza e Cinaglia, il tecnico ha spiegato in conferenza stampa che potrebbe riproporre gli accorgimenti tattici visti nel derby contro il Perugia. Convocati Cucchietti, De Silvestro, Elisei, Ferrini, Gaia, Gerardi, Gomez, Lovisa, Malaccari, Megelaitis, Migliorelli, Oukhadda, Pasquato, Pellegrini, Signorini, Sorbelli, Sdaigui, Uggè, Zamarion