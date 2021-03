Gubbio pronto per il Ravenna, Torrente: “Non fidiamoci della classifica”

GUBBIO – Il Gubbio si prepara alla nuova sfida di campionato e al Barbetti domenica arriva il Ravenna penultimo in classifica, si gioca alle 17.30.Rientra Fedato, ma non è nel pieno della forma. Altri calciatori tra l’altro potrebbero tirare il fiato perchè affaticati, su tutti Formiconi e Pellegrini, assenti il mediano Hamlili e pure l’ala De Silvestr

Così il tecnico Vicenzo Torrente: “Ravenna aggressivo e ben organizzato, non sottovalutiamo nulla, ennesima partita difficile. Bisogna stare concentrati perchè di facile non c’è nulla. Pretendo pazienza, saper leggere le fasi della gara e non avera fretta soprattutto nell’ultimo passaggio”.

Convocati. Sono 20 i convocati: Zamarion, Savelloni, Cinaglia, Ferrini, Formiconi, Ingrosso, Migliorelli, Munoz, Signorini, Sorbelli, Uggè, Malaccari, Megelaitis, Oukhadda, Sdaigui, Serena, Sainz Maza, Pasquato, Gomez, Fedato e Pellegrini.