Gubbio pronto per Cesena, Torrente: “Ci manca ancora un difensore”

GUBBIO– Il Gubbio domani alle 20.30 esordisce nella nuova stagione in serie C al Manuzzi di Cesena contro i bianconeri del ds ed ex rossoblu Zebi.

Così il tecnico Vicenzo Torrente: “Affrontiamo una squadra costruita per vincere il campionato: lo dicono anche gli acquisti che hanno fatto. Noi comunque cercheremo subito di portar a casa punti anche se ancora siamo un cantiere aperto tra condizione fisica non ottimale di alcuni elementi e dettami tecnico-tattici da incorporare. C’è da capire ancora cosa voglio nelle due fasi. Non pensiamo a quali obiettivi raggiungere, sarà il campo a decretarlo, noi lavoriamo partita dopo partita. La rosa è praticamente completa, manca solo l’arrivo di un ulteriore elemento per integrare la retroguardia che, spero, arriverà in questi ultimi giorni di mercato”

Convocati. Non ci sarà Migliorini, non ancora in condizione. Ecco i convocati. Arena, Aurelio, Bulevardi, Cittadino, D’Amico, Elisei, Fantacci, Fedato, Formiconi, Francofonte, Ghidotti, Malaccari, Mangni, Meneghetti, Migliorelli, Oukhadda, Redolfi, Sainz Maza, Sarao, Signorini, Spalluto